16 февраля в зале Женевской консерватории состоится концерт Квартета имени Давида Ойстраха из серии «Великие исполнители» агентства Caecilia. Подробности здесь.
David Oistrakh String Quartet vous invite à son concert le 16 février au Conservatoire de musique de Genève, proposé par l’agence Caecilia dans la série « Les Grands Interprètes ». Les détails.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Как защитить благосостояние Швейцарии?Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.
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Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
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