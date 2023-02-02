Хатия Буниатишвили и Концерт № 1 П. И. Чайковского

Популярная грузинская пианистка выступит в Женеве и Люцерне в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта. Подробности здесь.
La talentueuse pianiste géorgienne se préséentera à Genève et à Lucerne, accompagnée de l’Orchestre de la Suisse Romande sous la direction de Jonathan Nott. Les détails.
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