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среда, 18 января 2023 года   

Заголовок

Сольный концерт Нельсона Гернера

Заголовок на французском

Recital de Nelson Goerner

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-01-17 00:00:00 по 2023-01-25 00:00:00

Анонс русский

25 января прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер исполнит в Женеве сонаты европейских классиков. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 25 janvier le grand pianiste argentin Nelson Goerner interprètera à Genève les sonates des compositeurs classiques européens. Les détails

 

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