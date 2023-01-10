"Музыкальные вершины"

Благодаря Закону о прозрачности швейцарские журналисты могут получить доступ к официальным документам и пролить свет на важные общественно-политические вопросы. Среди финалистов премии оказались и журналисты, опубликовавшие материалы, так или иначе связанные с войной в Украине и с санкциями против России.