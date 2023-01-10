"Музыкальные вершины"

C 27 января по 4 февраля в Гштааде пройдет международный музыкальный фестиваль, в который внесет свою лепту и Наша Газета. Подробности здесь.
Le festival de musique de Gstaad aura lieu du 27 janvier au 4 février, avec une petite contribution de Nasha Gazeta. Les détails.
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Премия «Прозрачность 2022»Благодаря Закону о прозрачности швейцарские журналисты могут получить доступ к официальным документам и пролить свет на важные общественно-политические вопросы. Среди финалистов премии оказались и журналисты, опубликовавшие материалы, так или иначе связанные с войной в Украине и с санкциями против России.
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