«Петер Кнапп: мое время»

В Винтертуре проходит выставка работ мастера модной фотографии Петера Кнаппа. Подробности.
Winterthur accueille une exposition d’œuvres du maître de la photographie de mode Peter Knapp. Détails.
Швейцария больше не принимает некоторых беженцевИз-за наплыва беженцев из Украины и других стран министр юстиции Карин Келлер-Суттер приостановила действие программы переселения ООН.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Нацбанк снова повысил ключевую ставкуОчередного ужесточения кредитно-денежной политики стоило ожидать, учитывая превышающий целевые показатели уровень инфляции.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
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