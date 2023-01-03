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среда, 4 января 2023 года   

Заголовок

Новогодние концерты ОРШ

Заголовок на французском

Les concerts de l'OSR

Город

Женева-Лозанна

Город на французском

Genève-Lausanne

Дата Афиши

с 2022-12-17 00:00:00 по 2023-01-12 00:00:00

Анонс русский

11 января в Женеве и 12 января в Лозанне пианист Михаил Плетнев и скрипач Даниэль Лозакович выступят в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под упревлением Алондры де ла Парра. Подробности здесь

Анонс французский

Le 11 janvier à Genève et le 12 janvier à Lausanne le pianiste Mikhaïl Pletnev et le violoniste se representeront avec l'Orchestre de la Suisse Romande sous le baton d'Alondra de la Parra. Les détails

 

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