Новогодние концерты ОРШ

11 января в Женеве и 12 января в Лозанне пианист Михаил Плетнев и скрипач Даниэль Лозакович выступят в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под упревлением Алондры де ла Парра. Подробности здесь.
Le 11 janvier à Genève et le 12 janvier à Lausanne le pianiste Mikhaïl Pletnev et le violoniste se representeront avec l'Orchestre de la Suisse Romande sous le baton d'Alondra de la Parra. Les détails.
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