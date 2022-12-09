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пятница, 9 декабря 2022 года   

Заголовок

«От сумерек к рассвету»

Заголовок на французском

"Du crépuscule à l'aube"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-12-08 00:00:00 по 2023-04-23 00:00:00

Анонс русский

В Музее искусства и истории Женевы проходит выставка, посвященная столетию Киевской национальной художественной галереи. Подробности здесь

Анонс французский

Le Musée d'art et d'histoire de Genève accueille une exposition consacrée au centenaire de la Galerie nationale d'art de Kyiv. Les détails

 

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