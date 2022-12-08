"Мария Стюарт"

17 декабря в Большом театре Женевы состоится премьеры второй оперы из трилогии Гаэтано Доницетти о жизни (и смертях) английских монархов. Подробности здесь.
Dès le 17 décembre 2022 le Grand Théâtre de Genève invite au deuxième volet de la trilogie de Gaetano Donizetti sur la vie (et les morts) des monarques anglais. Les détails.
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