Музыкальная стихия

Уважаемые читатели! Все мы ждем окончания войны в Украине. Как вы думаете, каким образом она завершится? Предлагаем два варианта ответов, понимая, что могут быть и другие.

Война завершится на поле боя

60%

Война завершится путем дипломатических переговоров

40%

Всего голосов: 120