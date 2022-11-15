«Ромео и Джульетта» Г. Берлиоза

23 и 24 ноября Оркестр Романдской Швейцарии исполнит драматическую симфонию Гектора Берлиоза с хором и солистами. Подробности здесь.
Le 23 et le 24 l’Orchestre de la Suisse Romande présentera la symphonie dramatique de Hector Berlioz, avec chœur et solistes. Les détails.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
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Спасти швейцарский нейтралитет?В Швейцарии выдвинута инициатива, авторы которой предлагают закрепить нейтральный курс страны в Федеральной Конституции.
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Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
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