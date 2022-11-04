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Заголовок

«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в Базеле

Заголовок на французском

L’art «dégénéré» et la collection Kurt Glaser à Bâle

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2022-11-04 00:00:00 по 2023-02-19 00:00:00

Анонс русский

Базельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой – трагическими событиями первой половины XX века. Подробности.

Анонс французский

Le musée d’art de Bâle présente deux expositions unies par le thème commun des événements tragiques de la première moitié du XXe siècle. Détails.

 

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