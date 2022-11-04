«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в Базеле

Базельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой – трагическими событиями первой половины XX века. Подробности.
Le musée d’art de Bâle présente deux expositions unies par le thème commun des événements tragiques de la première moitié du XXe siècle. Détails.
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Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
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