"Великолепный Карл Фаберже"

Не идентифицированное ранее яйцо Фаберже и другие сокровища, созданные великим ювелиром, будут представлены в рамках 5-го выпуска салона GemGenève по случаю 40-летия со дня создания Фонда Игоря Карла Фаберже. Подробности здесь.
Un œuf de Fabergé non-identifié à ce jour et d’autres trésors du grand joaillier seront exposés dans le cadre du 5ème salon GemGenève à l'occasion du 40ème anniversaire de la Fondation Igor Carl Fabergé. Les détails.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Как Credit Suisse будет выходить из кризиса?Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.
Гётеанум – дом без прямых угловМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Добавить комментарий