"Великолепный Карл Фаберже"

"Fabulous Carl Fabergé"

Женева

Genève

с 2022-11-06 00:00:00 по 2022-11-06 00:00:00

Не идентифицированное ранее яйцо Фаберже и другие сокровища, созданные великим ювелиром, будут представлены в рамках 5-го выпуска салона GemGenève по случаю 40-летия со дня создания Фонда Игоря Карла Фаберже. Подробности здесь.