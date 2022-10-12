"Катя Кабанова"

Большой театр Женевы приглашает меломанов в лирико-драматическое путешествие в русский городок на Волге. В грозу. Подробности здесь.
Le Grand Théâtre de Genève invite les mélomanes dans un voyage lyrico-dramatique à destination d’une petite ville sur la Volga, en plein orage. Les détails.
В Швейцарию пришла новая волна коронавируса?Рост заболеваемости почти на 50%, новая кампания по вакцинации, целесообразность второго бустера – мы продолжаем следить за развитием эпидемии Covid-19.
19 градусов – это тепло или холодно?Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.
Подержанная роскошь – все равно роскошьФирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Швейцария готовится к ядерной угрозеПравительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.
Добавить комментарий