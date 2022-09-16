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15.09.2022 - 15:57Роджер Федерер уходит из спорта

Заголовок

«Гурлитт. Итоги»

Заголовок на французском

«Gurlitt. Un bilan»

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2022-09-16 00:00:00 по 2023-01-15 00:00:00

Анонс русский

До 15 января в Бернском художественном музее можно увидеть работы из коллекции Хильдебранда Гурлитта, который был одним из четырех торговцев «дегенеративным искусством» при нацистском режиме в Германии. Подробности.

Анонс французский

Jusqu'au 15 janvier, des œuvres de la collection de Hildebrand Gurlitt, qui était l'un des quatre marchands d’ «art dégénéré» sous le régime nazi en Allemagne, sont présentées au Musée des beaux-arts de Berne. Détails.

 

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