«Гурлитт. Итоги»

До 15 января в Бернском художественном музее можно увидеть работы из коллекции Хильдебранда Гурлитта, который был одним из четырех торговцев «дегенеративным искусством» при нацистском режиме в Германии. Подробности.
Jusqu'au 15 janvier, des œuvres de la collection de Hildebrand Gurlitt, qui était l'un des quatre marchands d’ «art dégénéré» sous le régime nazi en Allemagne, sont présentées au Musée des beaux-arts de Berne. Détails.
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