Первые абонементные концерты Оркестра Романдской Швейцарии в этом сезоне посвящены джазу. Подробности здесь.
Le premier concert d’abonnement de l’OSR cette saison est consacré au jazz. Les détails.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Подорожание медстраховки неизбежно?Страховые компании предупреждают о неминуемом росте расходов на медобслуживание, а власти, в свою очередь, подготовили очередной пакет мер для сдерживания стоимости базовой страховки.
Монументальный кусок швейцарского сыраМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в здание, где многие из вас, вероятно, бывали.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
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