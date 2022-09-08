Исторические сани в Цюрихе

В Швейцарском национальном музее проходит выставка роскошных саней, служивших на протяжении нескольких столетий символом социального статуса их владельца. Подробности.
Le Musée national suisse présente une exposition de traîneaux somptueux, qui ont été pendant des siècles un symbole du statut social de leurs propriétaires. Détails.
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