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08.09.2022 - 07:47А нейтралитет и ныне там

Заголовок

Исторические сани в Цюрихе

Заголовок на французском

Traîneaux historiques à Zurich

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2022-09-08 00:00:00 по 2023-04-02 00:00:00

Анонс русский

В Швейцарском национальном музее проходит выставка роскошных саней, служивших на протяжении нескольких столетий символом социального статуса их владельца. Подробности.

Анонс французский

Le Musée national suisse présente une exposition de traîneaux somptueux, qui ont été pendant des siècles un symbole du statut social de leurs propriétaires. Détails.

 

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