Длинная ночь музеев в Цюрихе

В субботу, 3 сентября, культурные учреждения города на Лиммате будут работать до двух часов ночи. Подробности.
Le samedi 3 septembre, les institutions culturelles de la ville sur la Limmat seront ouvertes jusqu’à deux heures du matin. Détails.
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