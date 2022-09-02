"Свободное время"

Такова тема Дней eвропейского наследия - 2022, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 29-й раз. Подробности здесь.
Ceci est le thème des Journées européennes du patrimoine 2022, une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne. Cette année elle se tient en Suisse pour la 29e fois et vous offre une nouvelle opportunité de découvrir les endroits inédits. Les détails.
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