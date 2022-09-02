"Свободное время"

"Temps libre"

Берн

Berne

с 2022-08-29 00:00:00 по 2022-09-11 00:00:00

Такова тема Дней eвропейского наследия - 2022, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 29-й раз. Подробности здесь.