Концерт из произведений Павла Юона

Oeuvres de Paul Juon

Лозанна

Lausanne

с 2022-08-26 00:00:00 по 2022-09-08 00:00:00

8 сентября в Кантональной и университетской библиотеке Лозанны состоится концерт из произведений Павла Юона – родившегося в Москве и скончавшегося в Веве композитора, 150-летие которого отмечается в этом году. Предлагаем вашему вниманию запись беседы с главным вдохновителем и организатором вечера. Подробности здесь.