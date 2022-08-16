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вторник, 16 августа 2022 года   

Заголовок

Дэвид Хокни – Moving Focus

Заголовок на французском

David Hockney – Moving Focus

Город

Люцерн

Город на французском

Lucerne

Дата Афиши

с 2022-08-16 00:00:00 по 2022-10-30 00:00:00

Анонс русский

Люцернский художественный музей представляет первую в Швейцарии ретроспективу работ знаменитого британского художника. Подробности.

Анонс французский

Le Musée d’art de Lucerne présente la première rétrospective en Suisse du célèbre artiste britannique. Détails.

 

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