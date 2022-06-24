Евгений Кисин и Андраш Шифф

4 июля в Женеве выдающиеся пианисты современности Евгений Кисин и сэр Андраш Шифф исполнят фортепианные дуэты Моцарта, Шумана, Сметаны и Дворжака. Подробности здесь.
Le 4 juillet à Genève deux grands pianistes de nos jours, Evgeny Kissin et Sir András Schiff, interprèteront les œuvres pour deux pianos de Mozart, Schumann, Smetana et Dvořák. Les détails.
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