Аукцион Only Watch- 2021

6 ноября в женевском Palexpo, под патронатом принца Монако Альберта II и в его присутствии, прошел девятый благотворительный аукцион Only Watch. За три часа торгов было собрано 30 млн франков – меньше, чем в 2019-м, но все же, согласитесь, не плохо! Яркие моменты продажи вы сможете заново пережить в нашей фотогалерее, а о том, как проходил аукцион, читайте в нашей заметке. Все фото – © Nasha Gazeta
Хочу шале! Любой ценой«Домик в горах» - такова вполне конкретная мечта городских жителей после пандемии коронавируса. Некоторым удается ее реализовать. Но не всем.
Швейцарский сертификат для переболевших и туристовДействительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Будущее иностранных студентов в ШвейцарииФедеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.