Аукцион Only Watch- 2021

6 ноября в женевском Palexpo, под патронатом принца Монако Альберта II и в его присутствии, прошел девятый благотворительный аукцион Only Watch. За три часа торгов было собрано 30 млн франков – меньше, чем в 2019-м, но все же, согласитесь, не плохо! Яркие моменты продажи вы сможете заново пережить в нашей фотогалерее, а о том, как проходил аукцион, читайте в нашей заметке. Все фото – © Nasha Gazeta