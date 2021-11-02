Шедевры часового искусства в Женеве

До 14 ноября в музее Рат проходит приуроченная двадцатилетию Женевской премии высокого часового искусства (GPHG) выставка, на которой можно увидеть уникальную ретроспективу всех часов, получивших гран-при «Золотую стрелку», а также 84 модели, отобранных академией GPHG и прошедших в финал конкурса этого года. Подробнее.
A l’occasion de ses vingt ans, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) propose au Musée Rath une exposition exceptionnelle comprenant, une rétrospective unique des gardes temps ayant remporté le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or depuis la création du GPHG en 2001, et la présentation des 84 montres présélectionnées par l’Académie du GPHG pour l’édition 2021. Détails.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Сыр, шоколад и коронавирусВ период санитарного кризиса вкусовые пристрастия швейцарцев изменились: с начала пандемии они едят больше сыра и меньше шоколада.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
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