Шедевры часового искусства в Женеве

Les chefs-d’œuvre de la haute horlogerie à Genève

Женева

Genève

с 2021-11-02 00:00:00 по 2021-11-14 00:00:00

До 14 ноября в музее Рат проходит приуроченная двадцатилетию Женевской премии высокого часового искусства (GPHG) выставка, на которой можно увидеть уникальную ретроспективу всех часов, получивших гран-при «Золотую стрелку», а также 84 модели, отобранных академией GPHG и прошедших в финал конкурса этого года. Подробнее.