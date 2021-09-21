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среда, 22 сентября 2021 года   

Заголовок

Женщины в искусстве

Заголовок на французском

Les femmes dans l’art

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2021-09-21 00:00:00 по 2022-01-02 00:00:00

Анонс русский

Фонд Бейлера в Базеле представляет выставку портретов и автопортретов, написанных девятью выдающимися художницами последних 150 лет – от Берты Моризо и Фриды Кало до Синди Шерман и Элизабет Пейтон. Подробности.

Анонс французский

La Fondation Beyeler présente une exposition de portraits et d’autoportraits peints par neuf femmes artistes dont l’œuvre occupe une position éminente dans l’histoire de l’art moderne au cours des 150 dernières années – de Berthe Morisot et Frida Kahlo à Cindy Sherman et Elizabeth Peyton. Détails.

 

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