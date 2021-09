Женщины в искусстве

Les femmes dans l’art

Базель

Bâle

с 2021-09-21 00:00:00 по 2022-01-02 00:00:00

La Fondation Beyeler présente une exposition de portraits et d’autoportraits peints par neuf femmes artistes dont l’œuvre occupe une position éminente dans l’histoire de l’art moderne au cours des 150 dernières années – de Berthe Morisot et Frida Kahlo à Cindy Sherman et Elizabeth Peyton. Détails.