Женщины в искусстве

Фонд Бейлера в Базеле представляет выставку портретов и автопортретов, написанных девятью выдающимися художницами последних 150 лет – от Берты Моризо и Фриды Кало до Синди Шерман и Элизабет Пейтон. Подробности.
La Fondation Beyeler présente une exposition de portraits et d’autoportraits peints par neuf femmes artistes dont l’œuvre occupe une position éminente dans l’histoire de l’art moderne au cours des 150 dernières années – de Berthe Morisot et Frida Kahlo à Cindy Sherman et Elizabeth Peyton. Détails.
«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
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«Война и мир». После премьерыНе скучно и зрелищно. Таковы наши главные впечатления от просмотра исторического музыкального полотна Сергея Прокофьева, представленного на сцене Большого театра Женевы в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто.
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