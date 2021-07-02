«Цветы наследия»

По случаю 12-й годовщины включения часового урбанизма в список ЮНЕСКО Ла Шо-де-Фон и Ле Локль представляют насыщенную летнюю программу мероприятий и экскурсий. Подробности.
A l’occasion du 12e anniversaire de l’inscription de l’urbanisme horloger à l’UNESCO, La Chaux-de-Fonds et Le Locle présentent le riche programme de plusieurs animations, parcours et visites qui se poursuivront tout l’été. Détails.
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