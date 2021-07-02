«Цветы наследия»

Наша Газета писала о том, что 26 мая Федеральный совет решил не подписывать рамочное соглашение с ЕС, прервав переговоры, которые заняли семь лет. Реакция Евросоюза была ожидаемой: помимо всего прочего Швейцарию исключили из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe.