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пятница, 25 июня 2021 года   

Заголовок

"Часы"

Заголовок на французском

"The Clock"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2021-06-18 00:00:00 по 2021-07-18 00:00:00

Анонс русский

C 25 июня по 18 июля женевский фонд PLAZA и музей современного искусства MAMCO представляют иконическое аудиовизуальное творение американо-швейцарского артиста Кристиана Марклэя продолжительностью 24 часа. Подробности здесь.

Анонс французский

La Fondation PLAZA et le MAMCO présentent l’œuvre iconique de l’artiste américano-suisse Christian Marclay, d’une durée de vingt-quatre heures. Les détails

 

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