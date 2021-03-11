Алексей Бродович, модный революционер

Музей Дизайна в Цюрихе представляет более 250 работ Алексея Бродовича, который считается пионером современного графического дизайна. Подробности.
En plus de 250 objets, le Museum für Gestaltung Zürich présente l’ensemble du travail d’Alexey Brodovitch, l’un des grands pionniers du graphisme moderne. Détais.
Референдум 7 марта: народ сказал свое словоНа очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.
Сверхбогатые в Швейцарии и в миреПо данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области.
Швейцарские годы Розы ЛюксембургИстория Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.
Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.
Как пандемия Covid-19 повлияла на миграцию?В 2020 году иммиграция в Швейцарии сократилась на 2,6% по сравнению с 2019 годом. Коронавирусный кризис не только замедлил приток иностранцев, но и способствовал сокращению эмиграции.
Швейцарские годы Розы ЛюксембургИстория Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.
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