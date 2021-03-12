"Любовь" Мориса Дени

До 16 мая в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне работает выставка видного теоретика художественной группы Наби, чьи работы хранятся и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Подробности здесь.
Le MCBA à Lausanne présente une exposition d’une figure majeure du groupe des Nabis, dont les œuvres se trouvent également au Musée Hermitage à Saint-Pétersbourg. Les détails.
Референдум 7 марта: народ сказал свое словоНа очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.
Развод и алименты в ШвейцарииВ новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.
Швейцарские годы Розы ЛюксембургИстория Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.
Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.
Как пандемия Covid-19 повлияла на миграцию?В 2020 году иммиграция в Швейцарии сократилась на 2,6% по сравнению с 2019 годом. Коронавирусный кризис не только замедлил приток иностранцев, но и способствовал сокращению эмиграции.
Развод и алименты в ШвейцарииВ новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.
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