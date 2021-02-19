"Милосердие Тита"

"La Clémence de Titus"

Женева

Genève

с 2021-02-18 00:00:00 по 2021-02-28 00:00:00

Сегодня вечером в прямой трансляции и до 28 февраля в записи можно увидеть новую постановку Большого театра Женевы. Подробности здесь.