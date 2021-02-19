"Милосердие Тита"

Сегодня вечером в прямой трансляции и до 28 февраля в записи можно увидеть новую постановку Большого театра Женевы. Подробности здесь.
En streaming ce soir et jusqu'au 28 février la nouvelle production du Grand Théâtre de Genève est disponible sur son site. Les détails.
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