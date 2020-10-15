Главное на сегодня.
Covid-19: более 1000 новых случаев два дня подрядКоличество ежедневно регистрируемых инфекций в Швейцарии продолжает увеличиваться: в среду и четверг власти впервые с начала апреля зафиксировали более тысячи инфекций за сутки.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Самый романтический музей ЖеневыМузей керамики и стекла с романтическим названием «Ариана» уединенно расположился на лужайке одноименного парка в самом близком соседстве с Европейской штаб-квартирой ООН.