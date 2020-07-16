«Дым и зеркала. Безумные двадцатые»

До 11 октября 2020 года в Кунстхаусе Цюриха можно посмотреть масштабную выставку, посвященную двадцатым годам прошлого века.
Jusqu’au 11 octobre 2020, le Kunsthaus Zürich présente une grande exposition thématique consacrée aux années 1920.
Отель Richеmond не пережил Covid-19Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.
Хлороталонил и качество воды в ШвейцарииСотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.
Белорусские акции солидарности в ШвейцарииНачавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Хлороталонил и качество воды в ШвейцарииСотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
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