Made in Witzerland

Made in Witzerland

Швиц

Schwytz

с 2020-06-22 00:00:00 по 2021-01-24 00:00:00

Над чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек. Подробности здесь.