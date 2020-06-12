Скульптурная биеннале в Женеве

C 12 июня по 30 сентября можно будет гуляючи любоваться лучшими образцами современного искусства, на свежем воздухе и бесплатно. Подробности здесь.
Du 12 juin au 30 septembre au cœur de la Ville les passants pourront admirer les œuvres d’art contemporain, gratuitement et en plein air. Les détails.
Швейцария открывает границы с ЕвропойС 15 июня будут сняты ограничения на въезд в Конфедерацию для жителей всех стран-членов ЕС/ЕАСТ и Великобритании.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Первый посткарантинный концертМузыканты Оркестра Романдской Швейцарии вернулись на свое «рабочее место», на сцену Виктория-холла, предложив заждавшейся публике серию бесплатных концертов. Рассказ о необыкновенном вечере.©
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежностиМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.
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