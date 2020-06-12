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пятница, 12 июня 2020 года   

Заголовок

Скульптурная биеннале в Женеве

Заголовок на французском

Sculpture Garden

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-06-12 00:00:00 по 2020-09-30 00:00:00

Анонс русский

C 12 июня по 30 сентября можно будет гуляючи любоваться лучшими образцами современного искусства, на свежем воздухе и бесплатно. Подробности здесь.

Анонс французский

Du 12 juin au 30 septembre au cœur de la Ville les passants pourront admirer les œuvres d’art contemporain, gratuitement et en plein air. Les détails.

 

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