"Ода к радости"

« Ode à la joie »

с 2020-06-09 00:00:00 по 2020-06-09 00:00:00

На период с 13 июня по 2 июля городской оперный театр подготовил программу, соответствующую мерам прогрессивного выхода из санитарного кризиса, объявленных Федеральным советом, и при этом радующую меломанов. Подробности здесь.

