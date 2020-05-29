Любовь в галантную эпоху

В замке Пранжен проходит выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке. Подробности.
La nouvelle exposition du Château de Prangins explore les questions liées à la séduction, le désir et la sexualité au 18e siècle. Détails.
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняВ следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?Согласно двум исследованиям, обезьяны, вакцинированные от нового коронавируса или инфицированные им, выработали защищающие их от повторного заражения антитела. Результаты вселяют оптимизм в отношении возможности разработки вакцины против Covid-19.
Особенности использования приложения SwissCovidПрограмма SwissCovid для отслеживания контактов, которую в июне каждый желающий сможет установить на свой телефон, будет еще одним средством борьбы с распространением коронавируса. Насколько надежно приложение, и есть ли у пользователей поводы для опасений?
Covid-19: новые послабления вступят в силу 6 июняВ следующую субботу меры борьбы с коронавирусом в Швейцарии будут значительно смягчены. Федеральный совет решил, среди прочего, с 8 июня снова ослабить ограничения на въезд в страну, а с 19 июня – отменить объявленное в соответствии с Законом об эпидемиях чрезвычайное положение.
Евангелисты помогают получить вид на жительство в ШвейцарииДля того, чтобы получить эту помощь, желательно перейти в новую веру, если вы раньше этого не сделали.
Швейцария: взгляд за европейский горизонтВ 2021 году будет запущена новая европейская исследовательская программа Horizon Europe, которая продлится до 2027 года. Федеральный совет просит парламент одобрить выделение 6,154 млрд франков на участие в ней Швейцарии.
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