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пятница, 29 мая 2020 года   

Заголовок

Любовь в галантную эпоху

Заголовок на французском

L’amour à l’époque galante

Город

Пранжен

Город на французском

Prangins

Дата Афиши

с 2020-05-29 00:00:00 по 2020-10-11 00:00:00

Анонс русский

В замке Пранжен проходит выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке. Подробности.

Анонс французский

La nouvelle exposition du Château de Prangins explore les questions liées à la séduction, le désir et la sexualité au 18e siècle. Détails.

 

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