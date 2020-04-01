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среда, 1 апреля 2020 года   

Заголовок

Béjart празднует Мориса

Заголовок на французском

Béjart fête Maurice

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2020-03-31 00:00:00 по 2020-04-05 00:00:00

Анонс русский

Со 2 по 5 апреля спектакль лозаннской труппы, созданной великим бельгийским хореографом, можно посмотреть на ее сайте. Подробности здесь.

Анонс французский

Du 2 au 5 avril le spectacle de la célèbre compagnie lausannoise créée par le grand chorégraphe belge vous invite au rendez-vous avec la danse classique. Les détails

 

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