Béjart празднует Мориса

Рост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.