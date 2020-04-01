Béjart празднует Мориса

Со 2 по 5 апреля спектакль лозаннской труппы, созданной великим бельгийским хореографом, можно посмотреть на ее сайте. Подробности здесь.
Du 2 au 5 avril le spectacle de la célèbre compagnie lausannoise créée par le grand chorégraphe belge vous invite au rendez-vous avec la danse classique. Les détails.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилосьРост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Средство от коронавируса?Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.
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