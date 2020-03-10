«Скрещение взглядов»

В Galerie Sonia Zannettacci (Женева), открылась выставка, которую стоит посетить хотя бы ради одной-единственной фотографии – возможно, последней фотографии Бориса Пастернака, сделанной в Европе. Подробности здесь.
Galerie Sonia Zannettacci (Genève) invite à une exposition qui vaut le déplacement rien que pour l’unique photo – probablement, la dernière photo de Boris Pasternak, prise en Europe. Les détails.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветьС 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.
Швейцарские университеты – снова в числе лучшихПри составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.
Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Добавить комментарий