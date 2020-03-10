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вторник, 10 марта 2020 года   

Заголовок

«Скрещение взглядов»

Заголовок на французском

"Regards croisés"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-03-08 00:00:00 по 2020-05-04 00:00:00

Анонс русский

В Galerie Sonia Zannettacci (Женева), открылась выставка, которую стоит посетить хотя бы ради одной-единственной фотографии – возможно, последней фотографии Бориса Пастернака, сделанной в Европе. Подробности здесь.

Анонс французский

Galerie Sonia Zannettacci (Genève) invite à une exposition qui vaut le déplacement rien que pour l’unique photo – probablement, la dernière photo de Boris Pasternak, prise en Europe. Les détails.

 

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