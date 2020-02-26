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среда, 26 февраля 2020 года   

25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
25.02.2020 - 11:24Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Заголовок

Даниэле Финци Паска в Москве

Заголовок на французском

Daniele Finzi Pasca à Moscou

Город

Москва

Город на французском

Moscou

Дата Афиши

с 2020-02-23 00:00:00 по 2020-02-29 00:00:00

Анонс русский

Швейцаркий режиссер отвечает за сценографию инаугурации самого большого органа России. Подробности здесь.

Анонс французский

Le metteur en scène suisse est invitépar la ville de Moscou pour assurer la partie artistique de l'inauguration du plau grand orgue de Russie. Les détails.

 

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