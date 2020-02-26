Даниэле Финци Паска в Москве

Швейцаркий режиссер отвечает за сценографию инаугурации самого большого органа России. Подробности здесь.
Le metteur en scène suisse est invitépar la ville de Moscou pour assurer la partie artistique de l'inauguration du plau grand orgue de Russie. Les détails.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде ИвановеВ конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.
Офицер ГРУ в российской миссии в Женеве?Согласно совместному расследованию швейцарского медиахолдинга Tamedia, группы журналистов-расследователей Bellingcat и издания The Insider, российский дипломат, аккредитованный при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, может быть замешан в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.
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