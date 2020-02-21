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пятница, 21 февраля 2020 года   

Заголовок

Санкт-Петербург в объективе Петера Дамманна

Заголовок на французском

Saint-Pétersbourg vu par Peter Dammann

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2020-02-21 00:00:00 по 2020-03-07 00:00:00

Анонс русский

До 7 марта в бернском Kornhausforum проходит выставка репортажей, сделанных немецко-швейцарским фотографом Петером Дамманном в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 7 mars, le Kornhausforum Berne présente les reportages réalisés par le photographe germano-suisse Peter Dammann à Saint-Pétersbourg dans les années 90. Détails.

 

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