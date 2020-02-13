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пятница, 14 февраля 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Оттенки швейцарского нейтралитета

Лейла Бабаева, Берн-Берлин-Вашингтон

Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.

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Экономика

Швейцарское «облако» не покидает пределов страны

Лейла Бабаева, Женева

Как идут дела у швейцарских компаний, предоставляющих облачные услуги? Попытки конкурировать с американскими мегакорпорациями могут показаться безумием, но фирмы Конфедерации делают ставку на то, что их облако (англ.: cloud) – на 100% швейцарское.

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Культура

Поль Элюар, Джеральд Крамер и Жоан Миро в Монрише

НГ, Монрише

Плодом сотрудничества поэта Поля Элюара, издателя Джеральда Крамера и скульптора Жоана Миро стала выпущенная в 1958 году книга «À toute épreuve», одна из самых красивых книг 20 века с оригинальной графикой. Ей и посвящена выставка в Фонде Яна Михальского.

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Образование и наука

Батарейки на бактериях

Заррина Салимова, Фрибург

Команда химиков из Фрибургского университета выяснила, что некоторые бактерии способны производить до 5 миллионов электронов в секунду и могут использоваться в качестве источника энергии.

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среда, 19 февраля 2020 года
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вторник, 31 марта 2020 года
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Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

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 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

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Такая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.

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Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

 По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.

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Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

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