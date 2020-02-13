Экономика

Лейла Бабаева, Женева

Как идут дела у швейцарских компаний, предоставляющих облачные услуги? Попытки конкурировать с американскими мегакорпорациями могут показаться безумием, но фирмы Конфедерации делают ставку на то, что их облако (англ.: cloud) – на 100% швейцарское.