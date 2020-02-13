Главное на сегодня.
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Политика
Оттенки швейцарского нейтралитетаЛейла Бабаева, Берн-Берлин-Вашингтон
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Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.
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Экономика
Швейцарское «облако» не покидает пределов страныЛейла Бабаева, Женева
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Как идут дела у швейцарских компаний, предоставляющих облачные услуги? Попытки конкурировать с американскими мегакорпорациями могут показаться безумием, но фирмы Конфедерации делают ставку на то, что их облако (англ.: cloud) – на 100% швейцарское.
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Культура
Поль Элюар, Джеральд Крамер и Жоан Миро в МонришеНГ, Монрише
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Плодом сотрудничества поэта Поля Элюара, издателя Джеральда Крамера и скульптора Жоана Миро стала выпущенная в 1958 году книга «À toute épreuve», одна из самых красивых книг 20 века с оригинальной графикой. Ей и посвящена выставка в Фонде Яна Михальского.
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Образование и наука
Батарейки на бактерияхЗаррина Салимова, Фрибург
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Команда химиков из Фрибургского университета выяснила, что некоторые бактерии способны производить до 5 миллионов электронов в секунду и могут использоваться в качестве источника энергии.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».