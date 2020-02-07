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пятница, 7 февраля 2020 года   

Заголовок

Итальянские мастера в Цюрихе

Заголовок на французском

Les maîtres italiens à Zurich

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2020-02-03 00:00:00 по 2020-04-26 00:00:00

Анонс русский

До 26 апреля 2020 года в одном из главных музеев Швейцарии проходит выставка «Поэзия линий. Рисунки итальянских мастеров». Публика познакомится с работами из уникального собрания Кунстхауса, включающего в себя рисунки итальянских художников эпохи Возрождения и барокко, которые недавно были подробно изучены студентами Цюрихского университета. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Kunsthaus Zürich présente «La poésie de la ligne. Dessins de maîtres italiens», une sélection d’œuvres tirées de son exceptionnelle collection de dessins italiens réalisés entre la Renaissance et l’âge baroque, et récemment examinés de très près par des étudiants de l’Université de Zurich. Jusqu’au 26 avril 2020. Les détails.

 

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