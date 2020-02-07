Итальянские мастера в Цюрихе

Les maîtres italiens à Zurich

Цюрих

Zurich

с 2020-02-03 00:00:00 по 2020-04-26 00:00:00

До 26 апреля 2020 года в одном из главных музеев Швейцарии проходит выставка «Поэзия линий. Рисунки итальянских мастеров». Публика познакомится с работами из уникального собрания Кунстхауса, включающего в себя рисунки итальянских художников эпохи Возрождения и барокко, которые недавно были подробно изучены студентами Цюрихского университета. Подробности здесь.

