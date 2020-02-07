Итальянские мастера в Цюрихе

До 26 апреля 2020 года в одном из главных музеев Швейцарии проходит выставка «Поэзия линий. Рисунки итальянских мастеров». Публика познакомится с работами из уникального собрания Кунстхауса, включающего в себя рисунки итальянских художников эпохи Возрождения и барокко, которые недавно были подробно изучены студентами Цюрихского университета. Подробности здесь.
Le Kunsthaus Zürich présente «La poésie de la ligne. Dessins de maîtres italiens», une sélection d’œuvres tirées de son exceptionnelle collection de dessins italiens réalisés entre la Renaissance et l’âge baroque, et récemment examinés de très près par des étudiants de l’Université de Zurich. Jusqu’au 26 avril 2020. Les détails.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
ВОЗ против «информационной эпидемии»Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила в социальных сетях кампанию по развенчиванию мифов о коронавирусе.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Паушальный налог станет менее привлекательнымС 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Добавить комментарий