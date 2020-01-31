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пятница, 31 января 2020 года   

30.01.2020 - 21:44ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Заголовок

Евгений Кисин

Заголовок на французском

Evgeny Kissin

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-01-27 00:00:00 по 2020-02-18 00:00:00

Анонс русский

Сольный концерт всемирно известного пианиста состоится 18 февраля в женевском Виктория-холле. Подробности здесь.

Анонс французский

Le récital du pianiste mondialement connu aura lieu le 18 février, à Victoria Hall de Genève. Les détails.

 

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