Фестиваль «Музыкальные вершины» под руководством французского скрипача Рено Капюсона пройдет с 31 января по 8 февраля 2020 года. Подробности здесь.
Le festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, sous la direction artistique de Renaud Capuçon, se tiendra du 31 janvier au 8 février 2020. Les détails.
Куда спрятаться от стресса?В Швейцарии – рекордное с 2012 года число выходов на больничный в связи с психологическим истощением. В таких случаях долгое отсутствие сотрудника может привести к увольнению.
Швейцария уверенно смотрит в будущееБюджеты кантонов и Конфедерации находятся в прекрасном состоянии: начиная с 2006 года доходы регулярно превышают расходы.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Правила для касс медицинского страхования изменятся?Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог.
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