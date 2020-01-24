Бриттен и Шостакович

В концертах Оркестра Романдской Швейцарии 5 и 6 февраля прозвучит музыка двух выдающихся композиторов ХХ века. Подробности здесь.
L'Orchestre de la Suisse Romande invite aux concerts composés des oeuvres de deux genies du XXè siècle. Les détails.
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
ВЭФ будет спасать мир?С 21 по 24 января в Давосе в 50-й раз пройдет Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого станут проблемы климата и окружающей среды.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
В Давосе запустили Swiss Digital InitiativeВ рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.
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