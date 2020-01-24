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пятница, 24 января 2020 года   

Заголовок

Бриттен и Шостакович

Заголовок на французском

Britten & Chostakovitch

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-01-16 00:00:00 по 2020-02-06 00:00:00

Анонс русский

В концертах Оркестра Романдской Швейцарии 5 и 6 февраля прозвучит музыка двух выдающихся композиторов ХХ века. Подробности здесь.

Анонс французский

L'Orchestre de la Suisse Romande invite aux concerts composés des oeuvres de deux genies du XXè siècle. Les détails.

 

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