Выставка Олафура Элиассона

С 17 января по 22 марта в цюрихском Кунстхаусе проходит персональная выставка датско-исландского художника Олафура Элиассона, который призывает нас задуматься о проблемах изменения климата как следствии человеческой деятельности и о месте, которое занимает человек в мире. Подробности.
Du 17 janvier au 22 mars, le Kunsthaus Zürich présente une exposition individuelle de l’artiste dano-islandais Olafur Eliasson qui nous invite à réfléchir au changement climatique, comme conséquence de l’activité humaine, et à méditer sur la position qu’occupe l’homme au sein d’un système plus vaste. Détails.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Поющее озеро в кантоне ГраубюнденВысокогорное озеро Зильс издает необычные звуки, напоминающие пение китов, щелканье хлыста и пушечные выстрелы. Что бы это значило?
Куда спрятаться от стресса?В Швейцарии – рекордное с 2012 года число выходов на больничный в связи с психологическим истощением. В таких случаях долгое отсутствие сотрудника может привести к увольнению.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Правила для касс медицинского страхования изменятся?Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
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