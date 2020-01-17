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пятница, 17 января 2020 года   

Заголовок

Выставка Олафура Элиассона

Заголовок на французском

L'exposition d'Olafur Eliasson

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2020-01-17 00:00:00 по 2020-03-22 00:00:00

Анонс русский

С 17 января по 22 марта в цюрихском Кунстхаусе проходит персональная выставка датско-исландского художника Олафура Элиассона, который призывает нас задуматься о проблемах изменения климата как следствии человеческой деятельности и о месте, которое занимает человек в мире. Подробности.

Анонс французский

Du 17 janvier au 22 mars, le Kunsthaus Zürich présente une exposition individuelle de l’artiste dano-islandais Olafur Eliasson qui nous invite à réfléchir au changement climatique, comme conséquence de l’activité humaine, et à méditer sur la position qu’occupe l’homme au sein d’un système plus vaste. Détails.

 

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