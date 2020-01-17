Выставка Олафура Элиассона

L'exposition d'Olafur Eliasson

Цюрих

Zurich

с 2020-01-17 00:00:00 по 2020-03-22 00:00:00

С 17 января по 22 марта в цюрихском Кунстхаусе проходит персональная выставка датско-исландского художника Олафура Элиассона, который призывает нас задуматься о проблемах изменения климата как следствии человеческой деятельности и о месте, которое занимает человек в мире. Подробности.