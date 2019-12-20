История рождественских подарков

L’histoire du cadeau de Noël

Грюйер

Gruyères

с 2019-12-20 00:00:00 по 2020-01-12 00:00:00

До 12 января в замке Грюйер проходит выставка «Не забудь о моем башмачке», на которой можно узнать о том, как появилась традиция делать подарки. Подробности.