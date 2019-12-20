История рождественских подарков

До 12 января в замке Грюйер проходит выставка «Не забудь о моем башмачке», на которой можно узнать о том, как появилась традиция делать подарки. Подробности.
Jusqu’au 12 janvier, le Château de Gruyères présente l’exposition «N’oublie pas mon petit soulier» qui retrace l’histoire de la tradition d’offrir. Détails.
Радикал или нет?Федеральный административный суд аннулировал решение Fedpol, который запретил французскому гражданину въезд в Швейцарию по причине его предполагаемой радикализации.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
Фиксированное налогообложение в ШвейцарииВ Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Торги назначены на 22 августаНа сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. На премьере спектакля по классической пьесе, жанр которой автор определил как комедия, побывала корреспондент Нашей Газеты.
Самые дорогие лыжные курорты ШвейцарииВ списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.
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