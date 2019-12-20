Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 20 декабря 2019 года   

Заголовок

История рождественских подарков

Заголовок на французском

L’histoire du cadeau de Noël

Город

Грюйер

Город на французском

Gruyères

Дата Афиши

с 2019-12-20 00:00:00 по 2020-01-12 00:00:00

Анонс русский

До 12 января в замке Грюйер проходит выставка «Не забудь о моем башмачке», на которой можно узнать о том, как появилась традиция делать подарки. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 12 janvier, le Château de Gruyères présente l’exposition «N’oublie pas mon petit soulier» qui retrace l’histoire de la tradition d’offrir. Détails.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 63.78

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Радикал или нет?

 Федеральный административный суд аннулировал решение Fedpol, который запретил французскому гражданину въезд в Швейцарию по причине его предполагаемой радикализации.

Всего просмотров: 658

Самые дорогие лыжные курорты Швейцарии

 В списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.

Всего просмотров: 613

Фиксированное налогообложение в Швейцарии

 В Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?

Всего просмотров: 485
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 33,916

Торги назначены на 22 августа

 На сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. На премьере спектакля по классической пьесе, жанр которой автор определил как комедия, побывала корреспондент Нашей Газеты.

Всего просмотров: 359

Самые дорогие лыжные курорты Швейцарии

 В списке станций с самой дорогой недвижимостью в Конфедерации первые три места занимают Гштаад, Церматт и Вербье, отмечается в исследовании Ski Property Report – 2020, опубликованном компанией Knight Frank.

Всего просмотров: 613
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top