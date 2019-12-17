На сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. Подробности здесь.
Le Schauspielhaus de Zurich rpésente "La Cerisaie" de Anton Tchekhov dans la mise-en-scène de Yana Ross. Les détails.
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