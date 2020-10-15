По данным исследования, проведенного экспертами Школы бизнеса Университета Уорвик (Великобритания), ношение масок вызывает у людей чувство защищенности, в результате многие не соблюдают социальную дистанцию. Но насколько защищены носящие маски на самом деле? По результатам тестов, проведенных в Testex, восемь моделей из ткани и четыре модели из полипропилена не соответствуют стандартам, определенным рабочей группой Конфедерации по вопросам Covid-19, информирует телерадиокомпания RTS. 12 из 16-ти проверенных масок частично пропускают брызги от чихания, плохо фильтруют мелкие частицы и отличаются недостаточной воздухопроницаемостью. Только четыре модели из полипропилена (китайского производства) получили положительную оценку специалистов.

После тестов

Ознакомившись с результатами тестирования, руководство супермаркетов Aldi решило прекратить продажу масок марки ASPOP, а в аптеках Sunstore изъяли из продажи изделия, выпускаемые романдской фирмой NexeraCare. Глава департамента здравоохранения кантона Женева Мауро Поджа подчеркнул, что удивлен результатами тестов, и указал на необходимость ввести контроль качества масок на национальном уровне.

50 депутатов швейцарского парламента подписали предложение систематизировать процессы контроля масок, которые продаются в стране. Со своей стороны, рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 отказывается комментировать результаты тестов, отмечая, что вначале необходимо внимательно изучить условия, в которых сотрудники Testex проверяли маски. Швейцарские эксперты напоминают, что, кроме ношения масок, не следует забывать о социальной дистанции, регулярно мыть руки и т.д.

Что происходит в других странах?

Минздрав Испании опубликовал список моделей масок, не отвечающих установленным требованиям, организация потребителей OCU регулярно публикует статьи с описанием разных масок и сравнением их сильных и слабых сторон. С сайта минздрава Франции можно скачать регулярно обновляемый файл с результатами тестов разных моделей масок. Исследователи университета Дьюк (США) сравнили разные типы масок и лицевых повязок и пришли к выводу, что одна из них способствует увеличению риска заражения. В Бельгии независимые эксперты протестировали маски, которые продаются в стране, и выяснили, что не все они одинаково эффективны для защиты от вируса.

Тем временем в России ученик 11 класса школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработал высокотехнологичную сенсо-прищепку SensPin для определения степени загрязнения защитных медицинских масок. Мини-устройство крепится на внутренней стороне маски и отправляет на смартфон уведомление, когда ткань становится влажной - это указывает на то, что средство защиты теряет эффективность и его пора заменить.

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