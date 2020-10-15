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четверг, 15 октября 2020 года   

Защитные маски не защищают?|Les masques de protection ne protègent-ils pas?

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 15. 10. 2020. Просмотров: 43

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Эксперты независимой швейцарской организации Testex протестировали 16 типов масок, которые продаются в Конфедерации. Выяснилось, что большая часть моделей не соответствуют действующим в стране нормам.|
Les experts de l'organisation indépendante suisse Testex ont testé 16 types de masques vendus en Suisse. Il s'est avéré que plusieurs modèles n'étaient pas conformes aux normes en vigueur dans le pays.

По данным исследования, проведенного экспертами Школы бизнеса Университета Уорвик (Великобритания), ношение масок вызывает у людей чувство защищенности, в результате многие не соблюдают социальную дистанцию. Но насколько защищены носящие маски на самом деле? По результатам тестов, проведенных в Testex, восемь моделей из ткани и четыре модели из полипропилена не соответствуют стандартам, определенным рабочей группой Конфедерации по вопросам Covid-19, информирует телерадиокомпания RTS. 12 из 16-ти проверенных масок частично пропускают брызги от чихания, плохо фильтруют мелкие частицы и отличаются недостаточной воздухопроницаемостью. Только четыре модели из полипропилена (китайского производства) получили положительную оценку специалистов.

После тестов

Ознакомившись с результатами тестирования, руководство супермаркетов Aldi решило прекратить продажу масок марки ASPOP, а в аптеках Sunstore изъяли из продажи изделия, выпускаемые романдской фирмой NexeraCare. Глава департамента здравоохранения кантона Женева Мауро Поджа подчеркнул, что удивлен результатами тестов, и указал на необходимость ввести контроль качества масок на национальном уровне.

50 депутатов швейцарского парламента подписали предложение систематизировать процессы контроля масок, которые продаются в стране. Со своей стороны, рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 отказывается комментировать результаты тестов, отмечая, что вначале необходимо внимательно изучить условия, в которых сотрудники Testex проверяли маски. Швейцарские эксперты напоминают, что, кроме ношения масок, не следует забывать о социальной дистанции, регулярно мыть руки и т.д.

Что происходит в других странах?

Минздрав Испании опубликовал список моделей масок, не отвечающих установленным требованиям, организация потребителей OCU регулярно публикует статьи с описанием разных масок и сравнением их сильных и слабых сторон. С сайта минздрава Франции можно скачать регулярно обновляемый файл с результатами тестов разных моделей масок. Исследователи университета Дьюк (США) сравнили разные типы масок и лицевых повязок и пришли к выводу, что одна из них способствует увеличению риска заражения. В Бельгии независимые эксперты протестировали маски, которые продаются в стране, и выяснили, что не все они одинаково эффективны для защиты от вируса.

Тем временем в России ученик 11 класса школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработал высокотехнологичную сенсо-прищепку SensPin для определения степени загрязнения защитных медицинских масок. Мини-устройство крепится на внутренней стороне маски и отправляет на смартфон уведомление, когда ткань становится влажной - это указывает на то, что средство защиты теряет эффективность и его пора заменить.

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