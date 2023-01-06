Автор: Надежда Сикорская, Базель, 6. 01. 2023.
Препарат, разработанный базельской биотехнологической компанией Idorsia выйдет на швейцарский рынок в течение 2023 года.|
L’entreprise bâloise Idorsia va lancer son produit novateur en Suisse en 2023.
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