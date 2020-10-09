Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 10. 2020. Просмотров: 149
Количество ежедневно регистрируемых инфекций в Швейцарии продолжает увеличиваться: в среду и четверг власти впервые с начала апреля зафиксировали более тысячи инфекций за сутки.|
Le nombre de cas en Suisse continue de remonter. Mercredi et jeudi le pays a refranchi la barre des 1000 cas supplémentaires en 24 heures. Ce taux n’a plus été atteint depuis début avril.
36 миллионов заразившихся и более миллиона скончавшихся – таков, по данным университета Джонса Хопкинса, печальный итог пандемии Covid-19. При этом по числу летальных исходов лидируют США, Бразилия, Индия, Мексика и Великобритания. Об эпидемиологической ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
Отметка в тысячу новых случаев снова пройдена
В среду, впервые с момента пика эпидемии, наблюдавшегося в конце марта и начале апреля, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 1077 инфекциях, а в четверг – о 1172. Таким образом, общее число подтвержденных случаев выросло до 58 881.
За последние сутки власти зафиксировали 27 госпитализаций и два летальных исхода, отмечается в санитарном бюллетене от 8 октября. В настоящее время режим самоизоляции соблюдают 3810 заболевших, а в карантине находятся 9618 контактировавших с ними лиц. Кроме того, в карантин помещены 19 211 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.
Согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, 53% всех инфекций, зарегистрированных в течение 40-й календарной недели, пришлось на кантоны Женева, Цюрих и Во. Медианный возраст заболевших составил 38 лет, а госпитализированных – 72 года. Нынешняя ситуация в Женеве и Лозанне отличается от того, что наблюдалось весной. По данным RTS, сейчас в Университетский госпитальный центр кантона Во (CHUV) попадают 15-20 человек, а в конце марта госпитализация требовалась до 150 заболевшим. В отделении интенсивной терапии Женевского университетского госпиталя (HUG) в настоящее время находятся 6 пациентов, тогда как в разгар эпидемии весной там было 67 заболевших. Тем не менее, в кантоне Женева две трети запланированных для размещения больных Covid-19 коек уже заняты, и ситуация может быстро ухудшиться, учитывая то, что люди старшего возраста снова начинают болеть чаще.
Всего с начала эпидемии власти сообщили о 1791 летальном исходе, связанном с Covid-19. Большинство скончавшихся – это мужчины старше 80 лет.
Базельская мутация вируса
Новый коронавирус, как и другие вирусы, постепенно мутирует. В мире сейчас насчитывается около 90 мутаций SARS-CoV-2, а недавно швейцарские ученые обнаружили специфический базельский вариант вируса, которым заразились, предположительно, две трети пациентов, прошедших в Базеле тест на Covid-19 с положительным результатом. По мнению исследователей, этот вариант появился в марте и, вероятно, пришел из Эльзаса. Кроме этой локальной мутации в Базеле также были выявлены штаммы из Северной Италии, Англии, Испании, Австралии и Уругвая. В свою очередь базельский вариант SARS-CoV-2 обнаруживается даже в Канаде. Такие исследования помогают понять, как вирус распространяется по всему миру и откуда он появился в каждой конкретной стране. Добавим, что на сегодняшний момент считается, что новый коронавирус мутирует медленно, а его основные свойства при этом меняются незначительно, поэтому мутации не влияют на разработку вакцин.
Долгое восстановления организма
Некоторым заболевшим Covid-19 требуется несколько месяцев, чтобы оправиться от болезни, сообщает RTS со ссылкой на ряд текущих исследований. В частности, у многих пациентов симптомы заболевания проходят через несколько недель, однако у трети заболевших они сохраняются в течение не менее двух месяцев. Речь идет о трудностях с дыханием, потере веса, выпадении волос, болях в мышцах, утрате обоняния, жалобах на постоянную усталость и спутанность сознания. К изучению этих устойчивых симптомов приступили исследователи лозаннского университетского медцентра Unisanté, которые выяснили, что пациенты с подобными жалобами не были госпитализированы (то есть переболели относительно легкой формой Covid-19), а их средний возраст составляет 40 лет. При этом у тех, кто переболел тяжелой формой новой коронавируса, могут остаться хронические симптомы, затрагивающие легкие, сердце и даже неврологическую систему.
Кантоны ужесточают меры
В связи с ростом заболеваемости новым коронавирусом многие кантоны усиливают санитарные правила. Так, в Тичино с вечера пятницы закрываются клубы и дискотеки. С субботы в магазинах и торговых центрах ношение маски будет обязательным. Дополнительные ограничения распространяются на рестораны: посетителям разрешено принимать пищу только сидя, а персонал должен будет носить хирургические маски.
С понедельника маска станет обязательной и в закрытых общественных местах в кантоне Берн, таких как магазины, вокзалы (в том числе платформы), почтовые отделения, музеи и культовые сооружения. Это правило, впрочем, не будет распространяться на школы. В бернских ресторанах и барах маску можно будет снять, сев за столик. Ночные клубы смогут одновременно вместить не более 300 гостей.
Вдобавок к этому, маску нужно обязательно надевать при посещении магазинов в Романдии, а также в Золотурне, Цуге, Базеле-городском и Цюрихе.
А если заболеет министр…
Борис Джонсон, Жаир Болсонару, Дональд Трамп – многие из мировых политических лидеров заразились коронавирусом. Не застрахованы от инфекции и члены Федерального совета, на которых распространяются те же правила и рекомендации, что и на всех жителей страны.
Как пояснил телеканалу RTS пресс-секретарь Федерального совета Андре Симонацци, министры соблюдают гигиенические нормы и правила дистанции, например, раздвигают столы во время еженедельных заседаний и регулярно проветривают помещения. Кроме того, члены правительства носят маски, когда рекомендованное безопасное расстояние не может быть соблюдено, и воздерживаются от участия в мероприятиях, где трудно сохранять дистанцию.
Если же кто-то из министров заболеет и будет помещен в карантин или изоляцию, то он сможет работать дистанционно: у каждого из них дома есть защищенная линия, с помощью которой он сможет продолжать управлять своим департаментом в обычном режиме. В случае если один из семи мудрецов заболеет на следующий день после заседания, то весь состав правительства не отправится в карантин, так как во время заседаний соблюдаются рекомендации по гигиене и дистанции. Специальный алгоритм действий разработан и на тот случай, если федеральный советник серьезно заболеет и не сможет выполнять свои обязанности – в такой ситуации ему найдут временную замену. Впрочем, в отличие от других стран, болезнь федерального советника вряд ли приведет к дестабилизации политической обстановки, так как в Швейцарии власть не сконцентрирована в руках одного человека.
Любопытно, что швейцарским министрам не проводят профилактические тесты. «Нет причин относиться к федеральным советникам иначе, чем к остальному населению», - отметил Симонацци. Более того, в больнице нет ни правительственного люкса, ни специальной палаты для членов Федерального совета – в случае госпитализации за ними будут ухаживать так же, как и за всеми другими пациентами.
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